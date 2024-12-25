Дегтярев: «Везде звучат вопросы, почему Израиль допущен, а Россия нет?»

Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев после встречи с министром по делам молодежи и спорта Турции Османом Ашкын Баком призвал другие страны высказываться в поддержку российских спортсменов.

«Турция в принципе везде высказывается в поддержку наших атлетов и против дискриминации, — цитирует ТАСС Дегтярева. — Везде, особенно в странах Персидского залива, звучат вопросы: почему Израиль допущен, а Россия нет? Турцию это волнует, особенно палестинский вопрос. Действительно, почему? Мы задаемся этим же вопросом».

Министр спорта РФ и глава ОКР отметил, что они с турецким коллегой договорились подписать в начале 2025-го план совместных спортивных мероприятий на ближайшие два года.