Дегтярев заявил, что участие российских спортсменов в соревнованиях лучше изоляции

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев высказал мнение, что участие российских спортсменов в международных соревнованиях лучше, чем изоляция.

«Повторяю: участие лучше изоляции. В любую щелочку, в любую прогалину надо заходить», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

Глава Минспорта РФ и ОКР подчеркнул, что российская сторона будет требовать смягчить условия в рабочем порядке, юридически в контакте с международной федерацией.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных турнирах на Олимпийские игры-2026 при условии получения нейтрального статуса.