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Олимпиада

11 декабря, 22:05

Боксеры не смогут участвовать в Олимпиаде без разрешения Международной ассоциации бокса

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что боксеры не смогут участвовать в Олимпийских играх без разрешения организции.

«Ни один боксер не будет участвовать в Олимпийских играх без разрешения IBA. Это впервые, когда спортсмены пошли против Международного олимпийского комитета. Все национальные федерации нас поддерживают, решение было принято единогласно», — приводит слова Кремлева ТАСС.

В 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) лишил IBA (тогда организация называлась AIBA) статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом.

В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

Источник: https://tass.ru/sport/16564497
Бокс
Умар Кремлев
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