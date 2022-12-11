Боксеры не смогут участвовать в Олимпиаде без разрешения Международной ассоциации бокса

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что боксеры не смогут участвовать в Олимпийских играх без разрешения организции.

«Ни один боксер не будет участвовать в Олимпийских играх без разрешения IBA. Это впервые, когда спортсмены пошли против Международного олимпийского комитета. Все национальные федерации нас поддерживают, решение было принято единогласно», — приводит слова Кремлева ТАСС.

В 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) лишил IBA (тогда организация называлась AIBA) статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом.

В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.