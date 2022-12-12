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Олимпиада

12 декабря, 12:07

Сечина заявила, что приглашение на азиатские турниры приближает россиян к Олимпиаде-2024

Виктория Кравченко
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Президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина рассказала, что предложение Олимпийского совета Азии содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации приближает атлетов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Любые инициативы подобного рода приближают нас к Олимпиаде, к восстановлению прежнего статуса российских атлетов, который был утрачен абсолютно не по их вине», — цитирует Сечину ТАСС.

Из-за санкций МОК российские спортсмены могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Источник: https://tass.ru/sport/16566809
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