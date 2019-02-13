Биатлонистка Цыплухина завоевала бронзу на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Российская биатлонистка Софья Цыплухина стала третьей в индивидуальной гонке на Европейском Юношеском Олимпийском фестивале зимних видов спорта в Сараево (спортсмены 14-18 лет). Россиянка завоевала бронзу, уступив победительнице 41,5 секунды при двух промахах.
Победу одержала француженка Ноэми Ремонна. На втором месте швейцарка Леа Мейер.
Европейский Юношеский Олимпийский фестиваль зимних видов спорта в Сараево (спортсмены 14-18 лет)
Биатлон
Индивидуальная гонка
Девушки
1. Ноэми Ремонна (Франция) – 38.17,4 (1)
2. Леа Мейер (Швейцария) +2,9 (2)
3. Софья Цыплухина (Россия) +41,5 (2)
7. Анастасия Зенова (Россия) +1.55,3 (4)
25. Александра Никульшина (Россия) +4.14,8 (7)
75. Дарья Малышкина (Россия) +4.30,6 (7)
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