Биатлонистка Цыплухина завоевала бронзу на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Российская биатлонистка Софья Цыплухина стала третьей в индивидуальной гонке на Европейском Юношеском Олимпийском фестивале зимних видов спорта в Сараево (спортсмены 14-18 лет). Россиянка завоевала бронзу, уступив победительнице 41,5 секунды при двух промахах.

Победу одержала француженка Ноэми Ремонна. На втором месте швейцарка Леа Мейер.

Европейский Юношеский Олимпийский фестиваль зимних видов спорта в Сараево (спортсмены 14-18 лет)

Биатлон

Индивидуальная гонка

Девушки

1. Ноэми Ремонна (Франция) – 38.17,4 (1)

2. Леа Мейер (Швейцария) +2,9 (2)

3. Софья Цыплухина (Россия) +41,5 (2)

7. Анастасия Зенова (Россия) +1.55,3 (4)

25. Александра Никульшина (Россия) +4.14,8 (7)

75. Дарья Малышкина (Россия) +4.30,6 (7)