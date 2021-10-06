Депутат Госдумы РФ подвел итоги боя против актера Никиты Джигурды.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов известен своими острыми заявлениями и высказываниями. Недавно он провел свой первый профессиональный поединок по правилам бокса против актера Никиты Джигурды, который публично вызвал его на ринг. Джигурда одержал уверенную победу по очкам, но Милонов пообещал провести ответный матч-реванш.

— Какие впечатления остались от первого профессионального поединка?

— Первый раз в жизни я вышел на ринг, не то, что в октагон. Перчатки ни разу в жизни не надевал. Как может себя чувствовать человек, который первый раз попал в октагон? Ну так, я старался держаться. Я не занимаюсь боксом и ничем другим. Результат был ожидаем. Главное, что я не испугался. Попробовал для себя такую штуку.

— Хотели бы еще повторить подобный бой?

— Понравиться это не может, я же не сделал какое-то красивое постановочное шоу. Но несколько организаций предложили мне подготовиться. Думаю, годик позанимаюсь, а потом уже смогу что-то сделать.

— Какая вообще была цель проведения боя против Джигурды?

— Это был для меня определенный шаг. Получилось, что меня публично вызвали на этот бой. Я, конечно, мог отказаться. Сослаться на занятость или еще что-то. Я мог бы съехать с темы, испугаться, остаться трусом. Но я бы себя не уважал. Получить от опытного боксера по бокам — мало приятного. Даже в смысле репутации. Но было бы хуже, если бы я был трусом, сбежал и не стал идти на заведомое поражение. Я лично для себя совершил победу. Буду сейчас заниматься.

— Многие люди негативно отнеслись к вашему бою, называли его фрик-шоу. Как вы к этому относитесь?

— Во-первых, я это делал не для видео. Я это не снимал, а полностью абстрагировался. Во-вторых, если кто-то хочет прокомментировать, то может надеть перчатки и пойти в октагон. Взять человека, который готов был бы вступить в бой. Желательно, чтобы он был поопытнее лет на 10. И постараться выстоять. Обычно больше всех орут люди, которые сидят с жирным брюхом перед компьютером, пьют пиво с чипсами и являются большими специалистами-теоретиками. Я считаю, что стыдно — не пытаться. Я же пытался, я же не жульничал. А чего мне должно быть стыдно? Да, я не умею драться, но я этого не скрываю. И мне не стыдно — я не испугался и вышел. Негативные комментарии я бы понял, если бы сбежал. Но я этого не сделал! В данном случае, люди выкладывают ролик — они зарабатывают на этом деньги. Все вопросы к ним.

— Проведение подобных боев может популяризировать ММА?

— Этот бой показал, что человек, который ничего не умеет может выйти и показать себя. Я хочу начать заниматься, но я не планирую быть каким-то крутым бойцом. Это чисто для меня, для тысяч, таких как я, которые боятся что-то сделать. Они боятся сделать первый шаг, перебороть себя и начать заниматься спортом — ради здоровья и самоуважения. Если кто-то посмотрит бой и скажет: «Вот, он козел такой. Я пойду и сделаю лучше». Да пускай, слава Богу. Пусть идет туда, это же не пиво и сигареты.