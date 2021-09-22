Милонов ответил Емельяненко про бой с Джигурдой: «Пошел он в задницу, на этом все»
18:53
Депутат Госдумы Виталий Милонов отказался обсуждать подробности своего поединка с шоуменом Никитой Джигурдой. Ранее об исходе боя сообщил боец ММА Александр Емельяненко.
«Пошел он в задницу, на этом все», — сказал Милонов корреспонденту «СЭ» в ответ на просьбу прокомментировать слова Емельяненко.
По словам Александра, Джигурда одержал победу. Поединок прошел по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств.
Джигурда далее намерен подраться именно с Александром Емельяненко, а Милонов собирается «набить морду» рэперу Моргенштерну.
(Антон Иванов)
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