Ягудин: «У детей с ОВЗ больше силы воли, чем у нас»

В ходе сессии «Спорт для всех: открывая двери инклюзии» олимпийский чемпион по фигурному катанию и заместитель генерального директора компании FONBET Алексей Ягудин рассказал о том, как оказался вовлечен в сферу благотворительности и какие чувства испытал, столкнувшись с инклюзивным спортом. По словам Ягудина, во время проведения разминки для юных следж-хоккеистов он испытал панику и не знал, как действовать, когда дети не смогли выполнить простые — с его точки зрения — упражнения.

«Именно тогда у меня случился эмоциональный надлом, когда мне объяснили, что с такими детьми нужно вести себя совершенно обычно, словно ничего не происходит. Это был мой первый опыт участия в фестивале, и именно там я понял, что у этих ребят порой гораздо больше силы воли, чем у нас с вами», — поделился Ягудин.

Опыт участия в инклюзивных программах и фестивалях в качестве амбассадора благотворительной программы ДоброFON позволил фигуристу понять трудности, с которыми ежедневно сталкиваются дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Ягудин также отметил, что с возрастом человек приходит к состоянию, когда начинает думать не только о себе, но и об окружающем его обществе.

Солидарность с мнением Ягудина выразил советник генерального директора FONBET Николай Оганезов, отметив при этом, что многие из тех, кто занимается благотворительностью и социальными проектами, часто оказываются абстрагированы от реальных проблем и чаяний детей с ОВЗ и нуждаются в более глубоком погружении в жизненные реалии таких людей. Сам Оганезов поделился впечатлениями от посещения родительского собрания детей с ОВЗ, где удалось услышать переживания и надежды не только детей, но и их родителей, которые самоотверженно посвятили всю свою жизнь лечению и реабилитации своих чад.

«Именно там я услышал от родителей, какое значение для их детей и для них самих имеет возможность заниматься спортом и быть частью одной команды, одного сообщества. Для них самое важное — детские эмоции, увлеченность и надежды, и, как правильно заметил Алексей, получение позитивных эмоций может в корне изменить состояние, в котором пребывает человек. Благодаря тренировкам в команде единомышленников, а также соревнованиям, в которых дети с ОВЗ объединены одним желанием победить, детям удается преодолеть чувство изоляции четырех стен квартиры, стереть границы отчуждения от общества, которые и являются основной преградой для успешной реабилитации и социализации ребенка. Адаптивный спорт — самый эффективный инструмент для реабилитации и абилитации детей с ОВЗ «, — заявил Оганезов.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян отметила, что многие люди хотели бы участвовать в инклюзивных программах, но не знают как. Ее коллега олимпийский чемпион и попечитель фонда «Вместе ЛЕГКО» Александр Легков заявил, что в настоящее время в стране проходит все больше мероприятий для лиц с инвалидностью и что именно через спорт удается решить множество проблем, связанных с социальной адаптацией и реабилитацией детей с ОВЗ. Схожие мысли озвучил и Николай Оганезов. По его словам, у компании FONBET уже шесть лет существует собственная благотворительная программа ДоброFON, главная миссия которой — сделать спорт доступным для каждого.

«Семь лет назад Фестиваль адаптивного хоккея был представлен 10 командами из девяти городов России. А уже в этом году фестиваль собрал рекордные 120 команд, и впервые к нему присоединились иностранные команды из Казахстана и Армении», — добавил Ягудин.

Ягудин также подчеркнул важность поддержки паралимпийского движения. Так, в начале 2025 года компания FONBET подписала соглашение с Паралимпийским комитетом России и Федерацией лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Сотрудничество направлено на проведение масштабных спортивных мероприятий, таких как чемпионаты России по баскетболу и регби на колясках, волейболу сидя, турниры по футболу среди ампутантов и Кубок России по легкой атлетике среди лиц с поражением ОДА.

В рамках партнерства с ПКР компания также реализует федеральный проект «Вызов», направленный на создание доступной среды для занятий адаптивным спортом. В прошлом году в Москве и области было построено десять инклюзивных площадок, а в этом году аналогичные объекты построят в Санкт-Петербурге, а также в Тульской, Рязанской и Челябинской областях.

По итогам прошлого года общая сумма инвестиций компании FONBET на благотворительные и социальные проекты превысила 1,5 миллиарда рублей.

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