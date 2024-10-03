В работе Telegram произошел крупный сбой

Пользователи Telegram пожаловались на перебои в работе мессенджера, о чем свидетельствуют отчеты Downdetector.

Так, многие не могут отправлять сообщения, а также загружать аудио- и видеофайлы. У части пользователей смс отправляются с большой задержкой. Больше всего жалоб в России приходят из Тверской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

Это уже второй массовой сбой в работе мессенджера за последнюю неделю. Ранее проблема была зафиксирована 1 октября.