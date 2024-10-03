Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 14:34

В работе Telegram произошел крупный сбой

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Telegram.
Фото Global Look Press

Пользователи Telegram пожаловались на перебои в работе мессенджера, о чем свидетельствуют отчеты Downdetector.

Так, многие не могут отправлять сообщения, а также загружать аудио- и видеофайлы. У части пользователей смс отправляются с большой задержкой. Больше всего жалоб в России приходят из Тверской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

Это уже второй массовой сбой в работе мессенджера за последнюю неделю. Ранее проблема была зафиксирована 1 октября.

Читайте также
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
РФС не может найти для сборной России соперников на октябрь
Минобрнауки РФ раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы
«Астон Вилла» примет «Баварию» в матче Лиги чемпионов 2 октября
Замначальника филиала ВСК объявили в розыск по делу о хищении
Популярное видео
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
Неожиданное поражение «Салавата»
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости