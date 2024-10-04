Профессиональный праздник работников сферы школьного образования, День учителя, отмечается в мире ежегодно 5 октября. В 2024 году празднование выпадает на субботу.

Раньше День учителя в России традиционно отмечался в первое воскресенье октября. Но с 1994 года по указу президента страны Бориса Ельцина празднование перенесли на 5 октября.

В этот день проходят торжественные линейки и праздничные концерты, ученики дарят цветы преподавателям, а также организовывают день самоуправления, когда старшеклассники вместо учителей проводят уроки. По доброй традиции в этот день награждают педагогов за выдающиеся заслуги в своей работе. В рамках праздника подводятся итоги всероссийского педагогического конкурса «Учитель года». Лучшему преподавателю года вручается приз «Большой хрустальный пеликан».