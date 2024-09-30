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Сегодня, 08:30

Комментатор Жичкин сообщил о мощном пожаре в его жилом комплексе в Москве

В Москве произошел пожар в ЖК «Селигер Сити»
Алина Савинова
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Российский комментатор Дмитрий Жичкин рассказал о пожаре в жилом комплексе «Селигер Сити» в Москве, в котором он проживает.

«В доме нашего ЖК произошел взрыв. Очень сильный. Соседний дом. Мощная вибрация на весь ЖК. Одну квартиру вынесло наглухо, идет пожар. Только что было еще три взрыва», — написал Жичкин в своем Telegram-канале.

О пожаре в жилом доме на Ильменском проезде стало известно в ночь на 30 сентября. Как сообщают «Известия», в результате возгорания в ЖК «Селигер Сити», предположительно, полностью уничтожены две квартиры. На месте ЧП был найден один погибший. Отмечается, что он мог быть владельцем одного из разрушенных помещений, в котором находилось порядка десяти баллонов. Они могли использоваться для установки натяжного потолка.

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