«А ведь Андрей правильно не любил тебя». Бывшая жена Аршавина готовится подать в суд на свою мать

Алиса Казьмина, бывшая жена экс-футболиста сборной России и «Зенита» Андрея Аршавина, опубликовала серию новых постов в Instagram, в которых в числе прочего выступила с обвинениями в адрес родной матери.

«Отравила меня мать! Отомстила, за няню. И уже давно, год сифилиса, не меньше. Травила упорно. Потому и трепонемой-сифилис, потому что трепонема — разновидность инфекции куда проще достать, чем чистый сифилис. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь.

На сегодняшний день, имея все документы на руках и факт отравления, я иду писать заявление и собираюсь привлечь к уголовной ответственности мою мать, которая не только травила меня, но еще и осознанно доводила до психоза под покровительством Казьмина (первый муж — прим. «СЭ»).

И мама, остановись. Ты себе уже будущее нарисовала. Но это пока суд не решил, какую меру пресечения дать тебе за то, что ты творила. Девочки никогда вам этого не простят.

Мам, я жива! У меня есть волосы и нос! Укладка и макияж! И живые глаза! И главное, я больше не боюсь ни тебя, ни мужа твоего, ни первого супруга, который сфантазировал себя всесильным, чтобы чужими руками отнять у меня жизнь. Впереди у меня вторая пластика! Хотя я считаю, что и без второй пластики отлично выгляжу! И спасибо людям, кто сейчас просто встал горой за меня. Кто искал и переживал три месяца отсутствия. Вы большая поддержка. И сейчас помогите, пусть дети увидят маму окончательно с лицом. И не дайте в открытую вам врать, я еле выжила. И сейчас хочу, чтобы мама ответила, ее муж и Казьмин, за тот ад, который мне ни за что создали и моим дочерям. Я снова встала с колен.

А ведь Андрей правильно не любил тебя. Смотрел и все знал про тебя. Может, если бы тебя не было так много, и брак был бы. И не позволила бы тебе сотворить с собой такое. Береги себя, мам. Больше я этого слова не скажу никогда», — написала Алиса в Instagram.

Напомним, что Алиса Казьмина — многодетная мать. У нее двое наследников от первого мужа, а дочка от известного футболиста Андрея Аршавина.