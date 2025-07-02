Трамп снял санкции с экс-президента ФИДЕ Илюмжинова

Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что Дональд Трамп приостановил действие американских санкций, введенных против него.

«Дональд Трамп подписал указ, который приостановил санкции в отношении меня», — сообщил Илюмжинов «Интерфаксу».

Он поблагодарил президента США, отметив, что эти ограничения, которые он назвал «несправедливыми», действовали против него 10 лет.

«Россия и США — великие страны, а наши народы должны жить в мире и согласии. Такие шаги сближают нас», — добавил Илюмжинов.

Бизнесмен также выразил готовность встретиться с Трампом в Вашингтоне, если получит приглашение.