Общество

2 июля, 13:34

Трамп снял санкции с экс-президента ФИДЕ Илюмжинова

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что Дональд Трамп приостановил действие американских санкций, введенных против него.

«Дональд Трамп подписал указ, который приостановил санкции в отношении меня», — сообщил Илюмжинов «Интерфаксу».

Он поблагодарил президента США, отметив, что эти ограничения, которые он назвал «несправедливыми», действовали против него 10 лет.

«Россия и США — великие страны, а наши народы должны жить в мире и согласии. Такие шаги сближают нас», — добавил Илюмжинов.

Бизнесмен также выразил готовность встретиться с Трампом в Вашингтоне, если получит приглашение.

Источник: Интерфакс
Дональд Трамп
Кирсан Илюмжинов
