Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу известного блогера Александра Шпака в бою против шоумена Никиты Джигурды в рамках турнира поп-ММА промоушена «Наше Дело».

«Сам Никита имеет спортивную боксерскую подготовку, но спортсменов на бой он не вызывает. Он пытается подбирать себе людей без боксерского опыта. Понятное дело, что Никита вряд ли может победить в интеллектуальном состязании. Я рад, что кто-то Никите преподал урок. Скоро он перейдет на подростков и женщин. Если люди не занимаются боксом, они не могут победить в боксе. Если Никита хочет сменить свой статус на бойца, то пусть встречается со спортсменами», — сказал Милонов для «СЭ».

В сентябре в лиге «Наше дело» состоялся поединок между Джигурдой и Милоновым. Тогда шоумен одержал победу единогласным решением судей по итогам трехраундового боя по правилам бокса, но в перчатках для ММА. При этом удары по голове были запрещены.

В ноябре этого года Джигурда на турнире той же лиги нокаутировал известного журналиста и ведущего Отара Кушанашвили. В декабре Шпак нокаутировал шоумена во втором раунде.