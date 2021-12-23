Суд арестовал одного из подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева

Таганский районный суд Москвы арестовал одного из участников уголовного дела об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

«С учетом позиции прокуратуры Таганский районный суд избрал в отношении одного из фигурантов уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит слова прокуратуры Москвы РЕН ТВ.

В пресс-службе Таганского суда столицы также заявили, что Владислав Яковцев, участник драки, отправлен в СИЗО до 21 января.

32-летний Соловьев был избит в ночь на 21 декабря в центре Москвы, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных.

Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте. Фигурист был доставлен в Боткинскую больницу. После осмотра ему поставили диагноз «ушиб головного мозга средней тяжести».