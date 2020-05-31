Собянин рассказал о смягчении ограничений в Москве

С 1 июня в Москве ослабляют ограничительные меры. Разрешены прогулки, возобновят работу непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг. Об этом Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1», сообщает официальный сайт мэра столицы.

С 1 июня возобновят работу автосалоны и непродовольственные магазины, начнут принимать клиентов химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и организации, оказывающие другие бытовые услуги, заработает велопрокат, а москвичи смогут выходить на прогулки.

Пока в столице решено открыть только те отрасли, в которых не требуется длительный контакт с клиентом. По словам Сергей Собянина, в ситуации пандемии торопиться нельзя, риск заражения еще высок.

Для прогулок и занятий спортом разработан специальный график, чтобы исключить скопление людей и снизить риск заражения. Заниматься спортом можно будет ежедневно до 09:00, а гулять — с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной.