Прощание с Лановым пройдет 1 февраля в Вахтанговском театре

Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок в интервью ТАСС заявил, что прощание с народным артистом СССР Василием Лановым пройдет в воскресенье, 1 февраля.

«Прощание пройдет в нашем театре 1 февраля, оно состоится с 10:00 до 12:00 мск», — сказал Крок. Также директор добавил, что Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище.

Лановой скончался в четверг, 28 января в возрасте 88 лет.

Артист является лауреатом Ленинской премии, Героем Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского.

Лановой имел разряд по волейболу. Он также занимался плаванием и гимнастикой по собственной методике, профессионально играл в бадминтон.