Милонов ответил критикам: «Мне не стыдно! Я не испугался и вышел на ринг!»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в интервью «СЭ» отреагировал на негативные комментарии в сети после публикации превью боя против актера Никиты Джигурды.

«Во-первых, я это делал не для видео. Я это не снимал, а полностью абстрагировался. Во-вторых, если кто-то хочет прокомментировать, то может надеть перчатки и пойти в октагон. Взять человека, который готов был бы вступить в бой. Желательно, чтобы он был поопытнее лет на 10. И постараться выстоять. Обычно больше всех орут люди, которые сидят с жирным брюхом перед компьютером, пьют пиво с чипсами и являются большими специалистами-теоретиками. Я считаю, что стыдно — не пытаться. Я же пытался, я же не жульничал. А чего мне должно быть стыдно? Да, я не умею драться, но я этого не скрываю. И мне не стыдно — я не испугался и вышел. Негативные комментарии я бы понял, если бы сбежал. Но я этого не сделал! В данном случае, люди выкладывают ролик — они зарабатывают на этом деньги. Все вопросы к ним», — сказал Милонов «СЭ».

Поединок прошел по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Бой состоялся в промоушене «Наше Дело», Джигурда одержал победу единогласным решением судей. Поединок состоял из трех раундов по одной минуте, удары в голову и по печены были запрещены.

Джигурда далее намерен подраться с Александром Емельяненко, а Милонов намерен «набить морду» рэперу Моргенштерну.

«Я не умею драться, но мне не стыдно! Я не испугался и вышел на ринг! Это победа для меня» — Милонов о бое против Джигурды