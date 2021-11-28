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Мацуев — о смерти Градского: «Огромная утрата! За «Спартак» всегда болела интеллигенция»

12:52
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Композитор, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Александра Градского. О смерти певца стало известно сегодня, 28 ноября.

Александр Градский. «Чемпионский «Спартак» — команда Аленичева». Памяти Александра Градского

«Это ужасная новость. Конечно, наша эстрада потеряла большую личность. Это яркий представитель нашей эстрады в самом лучшем своем проявлении. У него был неповторимый стиль, уникальный голос, которым, может быть, обладают единицы в мире, я имею в виду, по диапазону, по подаче, по узнаваемости, по тембру, по своему необычаемому колориту голоса. Масштабная личность на нашей сцене, абсолютно интеллектуальный человек, с большой историей, интеллигентный человек. Выйти и исполнить песню Пахмутовой, никто кроме Грацкого не мог и сможет. Это огромная утрата для всей нашей культуры, потому что эстрада сейчас находится на низшей точке развития. Он сидел в жюри шоу «Голос», это очень правильный шаг. Насколько я понимаю, это произошло в разгаре проекта, совсем недавно зрители могли видеть его на экране. Он помогал молодому поколению, передавал свои знания», — сказал Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также композитор высказался о Градском, как о болельщике:

«Наш болельщицкий цех потерял большую личность. За «Спартак» всегда болела интеллигенция, актеры, музыканты, композиторы и многие другие. Это невосполнимая потеря. У всех абсолютно шоковое состояние, светлая ему память», — сказал Мацуев.

В 1997 году Градский получил звание заслуженного артиста России, в 1999 году он стал народным артистом РФ. Певец был болельщиком московского «Спартака».

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