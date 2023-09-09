Какие улицы перекроют в Москве в День города

В Москве во время празднования Дня города перекроют ряд улиц

В эти выходные Москва отметит 876-летие со дня основания города. В субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября, в столице России пройдет несколько больших праздничных и концертных мероприятий. На время ряда из них в городе будут перекрыты некоторые улицы.

9 сентября будут в том числе закрыты:

съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора (с 08:00 до окончания мероприятий)

улицы Молодежная и Березовая (с 08:00 до 16:00)

улица Генерала Ермолова, боковой проезд Кутузовского проспекта (с 12:00 до 22:00)

Проектируемый проезд №2309 (с 18:00 до окончания мероприятия)

улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой (с 18:00 до окончания мероприятия)

переулок Хользунова, дублер Комсомольского проспекта (с 18:00 до окончания мероприятия)

боковой проезд Кутузовского проспекта (с 20:00 до 22:00)

10 сентября будут в том числе закрыты:

Театральная улица (с 08.00 до 22.00)

улица Генерала Ермолова ( с 15.00 до 22.00)

боковой проезд Кутузовского проспекта (с 20.00 до 22.00)

Актуальная информация о дорожной ситуации, список перекрытий улиц и инфографика со схемами ограничения движения от Центра организации дорожного движения столичного правительства доступны в Telegram-канале Дептранса Москвы и на сайте мэра Москвы.