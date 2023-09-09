Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Общество

Сегодня, 06:00

Какие улицы перекроют в Москве в День города

В Москве во время празднования Дня города перекроют ряд улиц
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В эти выходные Москва отметит 876-летие со дня основания города. В субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября, в столице России пройдет несколько больших праздничных и концертных мероприятий. На время ряда из них в городе будут перекрыты некоторые улицы.

9 сентября будут в том числе закрыты:

  • съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора (с 08:00 до окончания мероприятий)
  • улицы Молодежная и Березовая (с 08:00 до 16:00)
  • улица Генерала Ермолова, боковой проезд Кутузовского проспекта (с 12:00 до 22:00)
  • Проектируемый проезд №2309 (с 18:00 до окончания мероприятия)
  • улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой (с 18:00 до окончания мероприятия)
  • переулок Хользунова, дублер Комсомольского проспекта (с 18:00 до окончания мероприятия)
  • боковой проезд Кутузовского проспекта (с 20:00 до 22:00)

10 сентября будут в том числе закрыты:

  • Театральная улица (с 08.00 до 22.00)
  • улица Генерала Ермолова (с 15.00 до 22.00)
  • боковой проезд Кутузовского проспекта (с 20.00 до 22.00)
Салют в&nbsp;честь Дня города в&nbsp;Москве. День города в Москве: расписание мероприятий и кто выступит на концерте

Актуальная информация о дорожной ситуации, список перекрытий улиц и инфографика со схемами ограничения движения от Центра организации дорожного движения столичного правительства доступны в Telegram-канале Дептранса Москвы и на сайте мэра Москвы.

0
Читайте также
Неймар заявил, что они с Месси пережили ад в «ПСЖ»
Канадский защитник «Трактора» пообещал подумать о получении российского гражданства
На Украине найдено тело британца из интернационального легиона ВСУ
В ФРГ рассказали о реакции украинцев на провалы ВСУ
Умер «звездный» хирург» Отари Гогиберидзе
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Бетиной Поповой!
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обвиняемого в смертельном ДТП с велосипедистками арестовали на два месяца

День города в Москве: время начала и участники концерта в «Лужниках» 9 сентября
Новости
RSS RSS
Все новости