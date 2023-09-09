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День города в Москве: время начала и участники концерта в «Лужниках» 9 сентября

Группа «Руки Вверх» станет хедлайнером концерта в «Лужниках» 9 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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&amp;quot;Лужники&amp;quot;. Общий вид.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Праздникв честь 876-летия Москвы пройдет. 9 сентября, в субботу, на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» состоится большой праздничный концерт в честь Дня города. Мероприятие начнется в 18.00. Запуск гостей планируется раньше — с 16.00. Перед началом основного концерта будут выступать кавер-группы.

Участники концерта в «Лужниках»:

  • Полина Гагарина

  • Хабиб

  • Олег Газманов

  • Люся Чеботина

  • Валерий Сюткин

  • Ваня Дмитриенко

  • ST

  • Катя Ковская

  • Александр Ф. Скляр

  • Асия

  • Родион Газманов

  • КВАТРО

  • Filatov & Karas

Хедлайнером праздничного концерта станет группа «Руки Вверх!». Их выступление начнется примерно в 19.00.

День города в Москве традиционно проходит в первую или вторую субботу сентября, согласно закону «О праздниках и памятных датах» . В 2023 году событие будет проходить 9 и 10 сентября (суббота и воскресенье).

День города в Москве: расписание мероприятий и кто выступит на концерте

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