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Сегодня, 18:10

Обвиняемого в смертельном ДТП с велосипедистками арестовали на два месяца

Виктория Кравченко
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Суд арестовал водителя грузовика, устроившего ДТП с велосипедистками в Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ. Он заключен под стражу на два месяца.

«Обвиняемому в смертельном ДТП водителю судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

7 сентября фура по неустановленной причине наехала на группу детей-велосипедистов в Ленинградской области. В аварии погибло двое детей, еще шестеро пострадали.

Позже адвокат назвал сумму, которую могут получить пострадавшие в ДТП в Ленобласти.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230908/dtp-1895057449.html
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