Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на задержание легкоатлета Александра Хютте с наркотиками в Санкт-Петербурге, о чем сообщил «Mash на Мойке».

«Очень плохая новость, но не надо обожествлять спортсменов, они обычные люди. Мое отношение к употреблению, распространению и производству наркотиков самое негативное. Я ярый сторонник самых жестких мер к таким людям независимо от рода их деятельности. Спортсмены, наоборот, должны быть эталоном поведения, потому что на них смотрят дети. История с отстранением, флагами, гимнами — это хороший урок на будущее для всех нас. Но это проблема и бич не только российских атлетов. На запрещенных препаратах, в том числе и наркотиках, постоянно ловят зарубежных спортсменов. Наркомания — это проблема сегодняшнего дня. Докатилось и до спорта, что очень плохо», — сказал Свищев «СЭ».

«Какая история карьеры у человека! Можно фильмы снимать с плохим началом и концом. Начал с допинга, потом наркотики. Дорожка закончилась. К счастью, это единичные случаи. 99,9 процента наших спортсменов никогда в жизни не употребляли запрещенные препараты и не планируют это делать. Надо позитивно смотреть на всю эту историю со спортсменами и не ставить Александра в один ряд с ними. Повторюсь, я за ужесточение наказания всего того, что связано с незаконным оборотом наркотиков», — добавил Свищев.

В 2015 году Хютте отстранили от соревнований за прием запрещенных веществ и уклонение от сдачи допинг-пробы. В 2017 году Александра официально дисквалифицировали на четыре года. В последнее время многократный чемпион России в беге на короткие дистанции работал пожарным.