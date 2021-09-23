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Милонов высказался о задержании легкоатлета Хютте с наркотиками

11:24
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Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о задержании российского легкоатлета Александра Хютте. У спортсмена обнаружили наркотики.

«Наркотики и спорт — несовместимые вещи. Я давно говорил еще нашим футболистам, чтобы они заканчивали свои кокаиновые вечеринки. Этому спортсмену нужно дать шанс на исправление. Сказать: мы даем тебе шанс и возможность от этой болезни излечиться. Ответственность рано или поздно наступит. В первую очередь, нужно дать ему шанс вылечиться. Но если такое позволяет себе профессиональный спортсмен — это ужасно», — сказал Милонов «СЭ».

При Хютте сотрудники на метро «Планерная» в Санкт-Петербурге обнаружили мефедрон. Пакетик с порошком был спрятан в кроссовке.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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