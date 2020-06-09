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Дело по ДТП с участием Ефремова переквалифицировали. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

09:56
Кадр с места аварии. Фото "Известия".
Кадр с места аварии. Фото "Известия".
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Дело по ДТП с участием известного актера Михаила Ефремова было переквалифицировано, сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

«Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы», — говорится в официальном заявлении.

По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.

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