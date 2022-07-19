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Сегодня, 18:38

Резцова — о каминг-ауте Касаткиной: «Те, кто поддержал ее, может, имеет склонность к этому»

Резцова жестко раскритиковала Касаткину за каминг-аут
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анфиса Резцова.
Фото Алексей Иванов

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» высказалась о заявлении теннисистки Дарьи Касаткиной.

«Это что такое? И что нам теперь? Всем любить девочек? Это плохой пример. Для меня это дико. А те, кто поддержал это решение... Может, у них тоже есть склонность к этому. И повторю еще раз: для меня это дико!» — сказала Резцова «СЭ».

18 июля 25-летняя первая ракетка России призналась, что встречается с девушкой.

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