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«Торпедо» поздравило известного актера и болельщика клуба Александра Ширвиндта с днем рождения

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торпедо» поздравило знаменитого актера и известного болельщика клуба Александра Ширвиндта с днем рождения. 19 июля ему исполнилось 88 лет.

18 июля в Москве был госпитализирован актер, театральный режиссер, сценарист, Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.

Артист почувствовал себя плохо и начал задыхаться в загородном доме в поселке под Истрой накануне дня рождения.

После оказания первой помощи Ширвиндта транспортировали в столичную больницу. Кроме того, стало известно, что недавно актер перенес операцию.

ФК Торпедо (Москва)
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