Даня Милохин заявил, что хочет дебютировать в ММА в течение полугода

Блогер Даня Милохин рассказал, что хочет дебютировать в ММА в течение полугода.

«Еще месяцев пять может быть. Именно с камерами, не тренировочный. Показательный первый бой с камерами. Может быть, месяца три-четыре. Думаю, мне еще нужно потренироваться, чтобы не опозориться», — сказал Милохин в интервью Youtube-каналу «100балльный репетитор».

Ранее блогер заявил, что хочет провести поединок с братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, не уточнив при этом, с каким конкретно.