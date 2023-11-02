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Сегодня, 21:12

Даня Милохин заявил, что хочет дебютировать в ММА в течение полугода

Руслан Минаев
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Блогер Даня Милохин рассказал, что хочет дебютировать в ММА в течение полугода.

«Еще месяцев пять может быть. Именно с камерами, не тренировочный. Показательный первый бой с камерами. Может быть, месяца три-четыре. Думаю, мне еще нужно потренироваться, чтобы не опозориться», — сказал Милохин в интервью Youtube-каналу «100балльный репетитор».

Ранее блогер заявил, что хочет провести поединок с братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, не уточнив при этом, с каким конкретно.

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