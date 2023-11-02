Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 17:15

Адвокат считает, что блогеру Хасбику может грозить до 6 лет тюрьмы за экстремизм

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский адвокат Александр Дегтерев поделился мнением об инициативе Генпрокуратуры, решившей проверить блогера Хасбика по статье 282 УК РФ.

«Статья 282 УК РФ гласит, что преступными являются действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет», — цитирует адвоката MMA.Metaratings.ru.

Дегтерев добавил, что блогеру может грозить до шести лет тюрьмы.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работали силовые службы.

Генпрокуратура проверит Хасбика на экстремизм. Блогер угрожал превратить в пепел гостиницу с израильскими беженцами

Источник: MMA.Metaratings.ru
Хасбулла Магомедов (Хасбик)
2
0
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Нас будут судить по последней игре сезона». Жамнов — о сенсационном лидерстве «Спартака»
Россиянин Артемьев и украинец Кузубов пожали руки на турнире Grand Swiss
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские бойцы муай-тай выступят на чемпионате Европы в Турции в нейтральном статусе
Новости
RSS RSS
Все новости