Павлович победит Перейру даже без быстрого нокаута. У русского тяжа сразу несколько преимуществ

Бой с Сергеем вряд ли будет легче для Перейры, чем с Ганом.

12 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 335, в главном событии которого Чарльз Оливейра проведет защиту пояса BMF от Диего Лопеса. А во втором по значимости поединке россиянин Сергей Павлович встретится с бывшим чемпионом в двух дивизионах Алексом Перейрой, и этот бой точно можно назвать одним из самых ожидаемых противостояний конца 2026 года.

Перейра выступает в UFC с 2021 года. За это время он провел 13 боев, выиграв 10 из них, завоевал и затем потерял пояс в среднем весе, поднялся в 93 кг, где выиграл титул, провел три защиты, лишился пояса и снова его вернул. Затем Поатан поднялся в тяжелый дивизион и попробовал стать первым в истории UFC, кто стал чемпионом организации в трех категориях. Пусть в тяжах Перейра и был бы временным чемпом — это достижение все равно было бы уникальным. Но не срослось: бразилец без шансов уступил Сирилу Гану нокаутом во втором раунде. Несмотря на поражение, Перейра не вернулся в более привычный вес, а остался в 120 кг и подписал контракт на поединок с одним из самых устрашающих бойцов этой категории.

Карьера Сергея Павловича в UFC в разы менее насыщенная. Он является бойцом лиги Даны Уайта на три год дольше, чем Перейра, а провел на один бой меньше — 12, выиграв девять. Павлович дебютировал с первого поражения в карьере, но затем развил серию из шести побед нокаутами в первом раунде — достижение абсолютно уникальное, такого раньше не делал никто. Винстрик прервался в поединке за временный титул против Тома Аспиналла, когда Павлович оказался в нокауте за 69 секунд. После этого Сергей уступил еще и Александру Волкову решением судей, после чего пересмотрел свой подход и стиль.

Сейчас Павлович идет на серии из трех побед подряд. Он по очкам переиграл Жаирзиньо Розенструйка и Вальдо Кортеса-Акосту, причем сделал это в достаточно осторожном стиле, не пытаясь снести соперников стартовым прессингом и активно применяя борьбу. Затем Сергей обновил личный рекорд по скорости нокаута, вырубив недавнего дебютанта Талиссона Тейшейру за 39 секунд. Но что будет в поединке против Перейры — осторожный стиль или еще одна попытка смять соперника в первом раунде?

Павлович — боец куда более универсальный, чем Перейра. Алекс — выходец из кикбоксинга, элитный ударник с мощнейшим левым хуком, от которого пострадали четыре чемпиона UFC: Шон Стрикленд, Исраэль Адесанья, Джамал Хилл и Иржи Прохазка. Бороться на высоком уровне Поатан никогда не умел и не собирался — зачем, если его стойки оказалось достаточно, чтобы стать двойным чемпионом?

Алекс Перейра. Фото Getty Images

Первую реальную проверку уровня защиты от тейкдаунов Алексу устроил Магомед Анкалаев в первом поединке. Несмотря на поражение, Перейра этот тест прошел — россиянин ни разу не смог перевести Поатана на канвас при 12 попытках. При этом контроля у Анкалаева все равно было достаточно, что стало одним из определяющих факторов его победы.

Павлович, несмотря на рекордную серию быстрых нокаутов, боец более разносторонний, чем Перейра. Сергей — выходец из АРБ, боевого самбо и универсального боя, при этом до окончания школы он занимался греко-римской борьбой. Основа стиля Павловича — это действия в стойке, но он у него есть навыки и в атакующей борьбе, и в защите от переводов в партер. За всю карьеру в UFC перевести Павловича смог только один человек — Алистар Оверим в дебютном поединке, когда у Сергея случились проблемы с акклиматизацией. А вот базовый борец вольного стиля Кертис Блейдс при попытке тейкдауна не смог сдвинуть Павловича с места.

Конечно же, Перейра даже не подумает бороть Павловича — там и навыки на разном уровне, и уровень физической силы. В стойке Алексу тоже будет тяжело — его вырубил Сирил Ган, а это тяжеловес, который славится не тоннажем удара, а футворком и работой на дистанции. Уронить Перейру точным ударом — посильная задача для Павловича, но это попадание еще нужно донести. По бою с Ганом стало очевидно, что Алекс в новой категории стал менее подвижным, чем раньше. Он весил на 20 кг больше, чем в реванше с Анкалаевым (93 кг против 113), то есть набрал больше 20% от общей массы тела за 8,5 месяца, причем вес прибавился больше за счет жира, чем мышц.

Павлович же выглядит мощно и атлетично. В поединке с Тейшейрой он весил 116,6 кг, но выглядел как спортсмен с развитой скелетной мускулатурой, а не как человек, который решил набрать массу исключительно благодаря профициту калорий. Физическая мощь и габариты играют большую роль в единоборствах, поэтому, если Перейру не смог перевести Анкалаев, не факт, что этого не сделает Павлович.

Сергей Павлович. Фото Getty Images

Слабое место Сергея — работа ногами. В стойке он бьется скорее как боксер-панчер, а не как универсальный ударник. За последние три боя, продлившихся хотя бы один полный раунд, Сергей нанес 18 ударов ногами, причем 15 из них пришлись на бой с Вальдо-Кортесом Акостой. И каждый из трех соперников — Акоста, Розенструйк и Волков — били ногами чаще, чем Сергей. Перейра же активно использует все четыре конечности, и только за первый поединок с Анкалаевым бразилец нанес 58 ударов ногами, из них 48 точных. Но если Анкалаев и Ган довольно подвижны в стойке, то Павлович крутым футворком не отличается, и это может стать проблемой, если Сергей не придумает, как минимизировать количество лоу-киков от Алекса.

И все же если брать не частности, а общую картину, Павлович выглядит фаворитом. Сергей сильнее и мощнее физически, он моложе, его удар точно тяжелее, а борцовские навыки на порядок выше, чем у Перейры. Да, Павлович тоже падал в глухой нокаут, но Том Аспиналл и Алекс Перейра — это разные вселенные по физической силе. От касания Аспиналла лег не один тяжеловес, а Алекс падал в нокаут в категориях и до 84, и до 120 кг. Вряд ли Павловичу удастся снести Перейру так легко, как он делал это с другими соперниками. Но переиграть по очкам либо нокаутировать в поздних раундах — задача более чем выполнимая.