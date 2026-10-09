Стрикленд недоволен гонораром и хочет уйти из UFC. Чимаев уже предложил ему 1 миллион долларов

Тем временем Нассурдин Имавов приехал к нему в зал и потребовал боя.

Шон Стрикленд спустя пять месяцев после победы над Хамзатом Чимаевым все еще не защитил пояс UFC в среднем весе. Американец недоволен гонораром за бой с Нассурдином Имавовым и грозит уйти из организации. Претендент приехал к нему в зал, Чимаев предложил миллион долларов за реванш, а чемпион задумался о переходе в бокс.

Стрикленд требует больше денег за бой с Имавовым

9 мая на UFC 328 Стрикленд победил Чимаева раздельным решением судей, нанес ему первое поражение и во второй раз стал чемпионом. Следующим соперником Шона должен был стать Имавов, выигравший пять поединков подряд, в том числе у Исраэля Адесаньи. В январе 2023 года они уже встречались: Стрикленд принял бой на коротком уведомлении и победил единогласным решением судей. Теперь Нассурдин рассчитывает взять реванш и завоевать пояс.

Стрикленд еще в сентябре говорил, что до подписания контракта осталось согласовать лишь гонорар. Бой обсуждался для UFC 335 12 декабря, но главным событием турнира объявили встречу Чарльза Оливейры с Диего Лопесом. Сначала отсутствие Шона связывали с аварией на квадроцикле. Однако на предположение болельщика, что настоящая причина — требование повысить оплату, чемпион ответил: «Бинго». Финансовые условия переговоров официально не раскрыты.

Нассурдин Имавов. Фото Getty Images

Имавов приехал к Стрикленду в зал, а Чимаев предложил миллион

4 октября Имавов предложил Стрикленду 500 тысяч долларов из своих денег в случае его победы в январском бою. «Если дело действительно в деньгах, я поставлю 500 тысяч своих долларов, если ты победишь меня в январе. Говорю об этом открыто. Если и после этого не согласишься, значит, просто боишься. Я разберусь с тобой за пределами октагона. UFC, это ваш чемпион? Лишите его пояса!» — написал Нассурдин.

На следующий день вмешался Чимаев, который хочет вернуть титул. «Стрикленд, я заплачу тебе миллион. Пришли местоположение, и давай подеремся. Мне все равно, где — на улице или в клетке», — заявил Хамзат. Важно, что обе суммы — это просто публичные предложения бойцов, а не гонорары, согласованные с UFC.

Затем Имавов приехал в зал Xtreme Couture в Лас-Вегасе, где тренируется Стрикленд, но чемпиона не застал. «Я в твоем зале. Подпиши контракт. Тебе нужна ручка или яйца?» — обратился он к американцу на видео. Позже Нассурдин встретил соперника у UFC Performance Institute и потребовал объяснений: «Ты не подписываешь контракт? В чем проблема? Деньги? У меня есть деньги!» Шон пытался уйти, а сотрудники безопасности не позволили Имавову приблизиться к чемпиону.

Стрикленд назвал встречу постановкой ради контента. По его словам, тренировочный партнер Имавова знал расписание занятий в Xtreme Couture, но француз выбрал место, где есть охрана. «Четверо парней с айфонами и охрана. Мне просто было неловко», — объяснил чемпион.

Шон Стрикленд. Фото Getty Images

Стрикленд хочет перейти в бокс и заработать больше

Сам Стрикленд открыто критикует UFC. «Буду честен: если ничего не изменится, с меня хватит. Макгрегор получает 30 миллионов за 30 секунд боя, а нам не хотят платить и малую часть этого. Думаю перейти в полутяжелый вес, отработать контракт и подраться с Джейком Полом. Звучит весело», — написал он. Речь о предполагаемом заработке Конора Макгрегора за июльский бой с Максом Холлоуэем, продолжавшийся 69 секунд. Названная сумма официально не подтверждена.

Чемпиона возмутили и сообщения о 15 миллионах долларов, обещанных боксеру Конору Бенну за сотрудничество с Zuffa Boxing — проектом, связанным с руководством UFC. Стрикленд утверждает, что за победы над Адесаньей и Чимаевым заработал значительно меньше, чем соперники. Ради перехода в бокс он допускает отказ от пояса и намерен отработать контракт в полутяжелом весе. Джейк Пол уже предложил связаться с его промоутерской компанией Most Valuable Promotions.

Стрикленд также рассказал о травмах паха и плеча, из-за которых ему тяжело тренироваться. «Мое сердце больше не в ММА. В боксе больше денег, и это значительно проще», — признался он. Чемпион хочет выиграть боксерский титул, а если UFC не отпустит его, угрожает осторожно провести оставшиеся по контракту поединки, не рискуя здоровьем. Шон считает, что организация платит недостаточно для спокойного завершения карьеры, вынуждая ветеранов выступать даже после тяжелых поражений.

Стрикленд — не первый, кто захотел уйти

В январе 2023 года Фрэнсис Нганну уже покинул UFC из-за разногласий по контракту, освободив пояс тяжелого веса. Камерунец требовал возможности боксировать, ограниченного срока соглашения и гарантий для спортсменов. Дана Уайт тогда заявил: «Мы предложили Фрэнсису контракт, который сделал бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории компании. Больше, чем Леснару, больше, чем кому-либо еще, но он отказался». После ухода Нганну провел боксерские поединки с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Но Нганну стал свободным агентом после завершения соглашения, а Стрикленд все еще связан контрактом с UFC. Без согласия организации провести бой с Полом он не сможет. Пока Дана Уайт не объявил ни о новых условиях для чемпиона, ни о лишении его пояса, ни о дате встречи с Имавовым. Дальнейшее развитие конфликта зависит от переговоров Стрикленда с UFC.