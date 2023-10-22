Уокер заявил врачу, что находится в пустыне, после пропущенного удара от Анкалаева

Бразилец Джонни Уокер сказал врачу, что он в пустыне, после пропущенного удара от россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Как сообщает MMA Orbit, тренер Уокера заявил, что такой фразой боец ответил, когда его спросили, где он находится. Именно после этого врач принял решение не продолжать поединой.

Бой между Анкалаевым Уокером был признан несостоявшимся. Спортсмены устроили потасовку после остановки поединка.