Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 02:00

Уокер заявил врачу, что находится в пустыне, после пропущенного удара от Анкалаева

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бразилец Джонни Уокер сказал врачу, что он в пустыне, после пропущенного удара от россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Как сообщает MMA Orbit, тренер Уокера заявил, что такой фразой боец ответил, когда его спросили, где он находится. Именно после этого врач принял решение не продолжать поединой.

Бой между Анкалаевым Уокером был признан несостоявшимся. Спортсмены устроили потасовку после остановки поединка.

Бой между Магомедом Анкалаевым и&nbsp;Джонни Уокером был остановлен. Скандал на турнире UFC! Анкалаев хотел подраться с соперником после боя — пришлось вмешиваться Дане Уайту

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Нули «Рубина» и ЦСКА: выставка упущенных моментов и отмененных голов
Умер бывший футболист «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Материалы сюжета: UFC 294: Ислам Махачев — Алекс Волкановски и Хамзат Чимаев — Камару Усман
Хабиб отреагировал на победу Махачева: «Лучший боец в мире. Люблю тебя, брат!»
Чимаев заявил о готовности поехать в Палестину с разрешения Кадырова
Чурчаев напал на Пауло Косту во время турнира UFC 294
Махачев — Волкановски: видеообзор турнира UFC 294
Махачев «громить», Хамзат «крушить», Шара Буллет — обгонять наши ожидания
Махачев ушел из зала с флагом Палестины после победы на UFC 294
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хабиб отреагировал на победу Махачева: «Лучший боец в мире. Люблю тебя, брат!»

Оливейра станет следующим соперником Махачева
Новости
RSS RSS
Все новости