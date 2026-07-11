Немков оценил возвращение Макгрегора в UFC: «Он опять взрывает систему и привлекает людей к спорту»

Российский боец PFL Вадим Немков в комментарии для «СЭ» оценил перспективы возвращения бывшего чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора в поединке с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329.

«Возвращение Конора это хорошо для всего ММА в целом. У людей большой интерес к такой персоне, как Макгрегор. Это говорит о том, что он опять взрывает всю систему и привлекает большое количество людей к спорту. Доказательством служит то, что все билеты были раскуплены буквально за пару минут», — сказал Немков «СЭ».

Бой пройдет 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США), начало — около 6.00 по московскому времени.

Первый поединок между Макгрегором и Холлоуэем прошел в августе 2013 года и завершился победой ирландца единогласным решением судей.

Давид Петросян