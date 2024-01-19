В ночь на 21 января в Торонто (Канада) непобежденный боец полулегкого веса из России Мовсар Евлоев проведет поединок с англичанином Арнольдом Алленом на турнире UFC 297. Их бой на территории спортивного комплекса «Scotiabank Arena» начнется около 06.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния Евлоев — Аллен покажут в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Поединок также можно будет увидеть по подписке в платном сервисе UFC Fight Pass.

У 29-летнего Евлоева в профессиональном ММА — 17 побед в 17 боях. На счету 29-летнего Аллена в смешанных единоборствах — 19 побед при двух поражениях.

На сайте «СЭ» в ночь на 21 января пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 297 в Торонто.

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