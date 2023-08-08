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Сегодня, 10:16

Оливейра рассказал, почему изначально отказался драться с Махачевым в Абу-Даби

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) заявил, что надеялся, что UFC организуют реванш с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (24-1) в ноябре в Бразилии.

«Что изменилось, так это то, что я просто научился играть [в игры UFC]. Я знал, что UFC планирует турнир в Бразилии в ноябре, поэтому я пытался перенести реванш на ноябрь. Я играл с ними, но ничего не вышло. Так что теперь мы деремся в октябре», — сказал Оливейра в эфире программы The MMA Hour.

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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