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Молдавский: «Павловичу стоило с самого начала боя с Волковым дать газ»

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Боец Bellator Валентин Молдавский объяснил, почему Сергею Павловичу не удалось победить Александра Волкова на турнире UFC.

«Я думал, что Серега выиграет за счет напора. Предполагал, что и Саша может подобрать ключи и держать на дистанции, но все же считал, что Сергей дотянется и попадет. Он со своими колотухами в любой момент может изменить ход поединка, но тут не получалось нормально достать соперника. Возможно, ему стоило с самого начала боя дать газ в пол, но он начал аккуратно, что тоже верно. Просто потом уже сам Саша подстроился и не давал ему сближаться», — сказал Молдавский «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
UFC
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