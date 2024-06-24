Молдавский: «Павловичу стоило с самого начала боя с Волковым дать газ»

Боец Bellator Валентин Молдавский объяснил, почему Сергею Павловичу не удалось победить Александра Волкова на турнире UFC.

«Я думал, что Серега выиграет за счет напора. Предполагал, что и Саша может подобрать ключи и держать на дистанции, но все же считал, что Сергей дотянется и попадет. Он со своими колотухами в любой момент может изменить ход поединка, но тут не получалось нормально достать соперника. Возможно, ему стоило с самого начала боя дать газ в пол, но он начал аккуратно, что тоже верно. Просто потом уже сам Саша подстроился и не давал ему сближаться», — сказал Молдавский «РБ Спорт».