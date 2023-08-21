Джессика Андраде и Маккензи Дерн подерутся 11 ноября на UFC 295
Шестой номер рейтинга минимального веса UFC Джессика Андраде (24-12) проведет следующий поединок против восьмого номера рейтинга Маккензи Дерн (13-3) 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Об этом сообщает ESPN MMA.
Андраде идет на серии из трех поражений. В прошлом бою она проиграла Татьяне Суарез (10-0) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 5 августа на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.
Дерн последние два года чередует победы и поражения. В прошлом бою она победила Анжелу Хилл (15-13) единогласным решением судей (49-43, 49-44, 49-44). Бой состоялся 20 мая на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.
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