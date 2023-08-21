Джессика Андраде и Маккензи Дерн подерутся 11 ноября на UFC 295

Шестой номер рейтинга минимального веса UFC Джессика Андраде (24-12) проведет следующий поединок против восьмого номера рейтинга Маккензи Дерн (13-3) 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Об этом сообщает ESPN MMA.

Андраде идет на серии из трех поражений. В прошлом бою она проиграла Татьяне Суарез (10-0) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 5 августа на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.