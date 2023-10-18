Конор Макгрегор жестко оскорбил Ислама Махачева

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) прокомментировал слова действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1).

Россиянин на пресс-конференции заявил, что настоящий чемпион, в отличие от нынешнего лидера рейтинга бойцов вне зависимости от категории [Джона Джонса], который отказался драться с Чейлом Сонненом (31-17) на коротком уведомлении, всегда готов драться с любым оппонентом.

«Этот парень — невежда. Вот что происходит, когда двоюродные братья занимаются любовью и рожают совместного ребенка. Вот результат», — написал Макгрегор в соцсети X.

Джонс отказался от боя с Сонненом на коротком уведомлении после того, как Дэн Хендерсон (32-15) снялся с UFC 151 из-за травмы колена. Джонс заявил, что не жалеет о своем решении, поскольку не хотел предоставлять Соннену «возможность всей жизни» без надлежащего тренировочного лагеря.