Саид Нурмагомедов: кто соперник на UFC 294 и время начала трансляции боя

Российский боец ММА легчайшей весовой категории Саид Нурмагомедов проведет поединок против представителя Таджикистана Муина Гафурова на турнире UFC 294 в субботу, 21 октября. Их бой начнется примерно в 21.00 по московскому времени.

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет видеотрансляцию поединка Нурмагомедов — Гафуров и других противостояний UFC 294. Прямой эфир начнется в 21.00. Посмотреть турнир также можно будет с помощью сервиса UFC Fight Pass по подписке.

«СЭ» на сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных событий боя Нурмагомедов — Гафуров.

Соперником 31-летнего Нурмагомедова станет 27-летний Гафуров. У него 19 побед и пять поражений в ММА. Свой последний поединок он провел 3 июня 2023 года. Тогда боец из Таджикистана единогласным решением судей проиграл американцу Джону Кастанеде на турнире UFC on ESPN 46.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.