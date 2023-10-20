Камару Усман

21 октября, в субботу, в Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Этихад» состоится турнир UFC 294. В соглавном событии вечера пройдет поединок в среднем весе между чеченцем, представляющим ОАЭ (ранее выступал под флагом Швеции), Хамзатом Чимаевым и американцем Камару Усманом. Ориентировочное время начала боя — 22.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294. Трансляцию боя Усман — Чимаев в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также турнир в полном объеме будет доступен на официальной платформе промоушена UFC Fight Pass.

29-летний Чимаев провел в ММА 12 поединков (все они завершились победой). На счету 36-летнего Усмана в ММА — 23 боя, 20 побед и три поражения.

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