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Сегодня, 21:30

Икрам Алискеров — Варлей Алвис: время начала и трансляция боя UFC 294

Икрам Алискеров подерется с Варлей Алвисом на турнире UFC 294 21 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Икрам Алискеров.
Фото Соцсети

21 октября, в субботу, на стадионе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин Икрам Алискеров встретится с бразильцем Варлей Алвисом на турнире UFC 294. Ориентировочное время начала боя — 21.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294. Трансляцию боя Алискеров — Алвис в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также турнир в полном объеме будет доступен на официальной платформе промоушена UFC Fight Pass.

На счету 30-летнего российского бойца — 15 боев, в которых он одержал 14 побед и одно поражение. В активе 32-летнего бразильца — 14 побед и шесть поражений.

UFC 294: полный кард и расписание боев турнира Махачев — Волкановски 21 октября

Икрам Алискеров
UFC
ММА
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