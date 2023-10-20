21 октября, в субботу, на стадионе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин Икрам Алискеров встретится с бразильцем Варлей Алвисом на турнире UFC 294. Ориентировочное время начала боя — 21.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294. Трансляцию боя Алискеров — Алвис в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также турнир в полном объеме будет доступен на официальной платформе промоушена UFC Fight Pass.

На счету 30-летнего российского бойца — 15 боев, в которых он одержал 14 побед и одно поражение. В активе 32-летнего бразильца — 14 побед и шесть поражений.

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