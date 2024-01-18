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Евлоев: «Я бы не советовал Анкалаеву драться с Перейрой после Рамадана»

Алина Савинова
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Боец UFC Мовсар Евлоев считает, что Магомеду Анкалаеву не стоит драться с Алексом Перейрой на UFC 300 через несколько дней после Рамадана.

«Я не готовился к бою с Лопесом, потому что весь Рамадан был на реабилитации после травмы колена. Мне предложили подраться за две недели — я принял риск и осознавал все последствия. Знал, что нахожусь далеко не в лучшей форме. Невозможно поститься весь месяц, когда ты не кушаешь 16 часов, а ночью приходится восстанавливать силы и параллельно тренироваться. Нельзя подготовиться на сто процентов. Две недели — очень маленький срок после Рамадана. Пару недель нужно, чтобы простой отойти от поста. Кто сидел на интервальном голодании, тот знает. Поэтому я бы не советовал Магомеду драться, хотя это и важное событие, юбилейный турнир», — приводит «РБ Спорт» слова Евлоева.

13 января на турнире UFC Fight Night 234 Анкалаев победил Джонни Уокера техническим нокаутом во втором раунде. Всего на счету 31-летнего россиянина 19 побед и 1 поражение в ММА. Один его поединок был признан несостоявшимся.

Турнир UFC 300 пройдет в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/movsar-evloev-ya-by-ne-sovetoval-ankalaevu-drat-sya-s-perejroj-posle-ramadana/
Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
Мовсар Евлоев
ММА
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