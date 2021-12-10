«Кто он такой, чтобы говорить о нас «мертвая лига»?!» Президент лиги Хабиба ответил Александру Емельяненко

Интервью с Шамилем Завуровым.

10 декабря в Москве состоится 11-й в этом году номерной турнир промоушена Хабиба Нурмагомедова — Eagle FC. В следующем году лига начнет проводить шоу в США. По словам президента Eagle FC, бывшего бойца ММА Шамиля Завурова, всего в 2022-м планируется устроить порядка 20 турниров — девять в Америке и 11 в странах СНГ. Первое американское шоу пройдет 22 января, уже известно, что в главном бою сойдутся Антонио Силва и Тайрон Спонг, а в андеркарде будет биться экс-звезда UFC Рашад Эванс.

Ну, а в марте-апреле бой за титул чемпиона Eagle FC проведет Александр Шлеменко. Его соперником станет победитель чемпионского боя между таджиком Фаридуном Одиловым и испанцем Эноком Солвесом Торресом (10 декабря).

А вот кто никогда не будет драться на турнирах Eagle FC — так это Александр Емельяненко. Такова принципиальная позиция Шамиля Завурова. Завуров заявил об этом в начале ноября. Через пару недель Емельяненко стал героем нового выпуска передачи «50 вопросов. Спорт» на Premier. И там он сказал следующее:

«Я не знаю, каким образом он [Завуров] стал президентом лиги. Она настолько мертвая, что я не рассматриваю в ней свое участие. Она меня вообще никак не прельщает и не нравится. Кто там у них дерется? Все его одноклубники, дагестанцы. Больше там никого нет. Нигде их не видно и не слышно. Я даже не знал, что у Хабиба есть лига, что Завуров там президент. Меня вообще не интересуют эти личности. Не слышал, чтобы в этой лиге выступал кто-то из нормальных, хороших бойцов. А в Дагестане все борцы — не успел родиться, его уже записали на вольную борьбу. Кроме как прыгать в ноги и возиться в партере, они больше ничего не умеют. Кроме Хабиба, по-моему, в смешанных единоборствах никто результата не показал».

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27 ноября Емельяненко проиграл на турнире AMC Fight Nights Марсио Сантосу (1-й раунд, удушение ручным треугольником). За день до турнира он заявил, что его давнему знакомому, бойцу Eagle FC Артуру Гусейнову стоит завязать с карьерой в ММА. Гусейнов в свою очередь назвал выступление Емельяненко позором, а затем Александр дал очень жесткое интервью своему менеджеру Азамату Бостанову. Гусейнов не стал скрываться от СМИ, раздал сразу несколько интервью — и во всех очень грубо высказался об АЕ. Конфликт разгорелся нешуточный. И появился еще один повод спросить у Завурову, что он вообще думает о Емельяненко.

— Для Артура Гусейнова сейчас подходящий соперник — Александр Емельяненко. Насколько вы следили за их словесной перепалкой и насколько готовы рассмотреть этот бой у себя в лиге? — вопрос Завурову на пресс-подходе

— Я и раньше говорил, что Александр Емельяненко как боец мне не интересен. Как бы они не задевали друг друга, как бы они не старались это сделать, для лиги это не вызывает интереса. Тем более бой с Александром Емельяненко. Мы это даже близко не рассматриваем. Возможно, что они как-то хотят этого. Но мало ли что они хотят?

— Недавно Александр Емельяненко назвал лигу EFC «мертвой»

— Александр много чего говорит. Кто он такой, чтобы говорить, что [у нас] «мертвая» лига? Откуда он знает? Он даже не знал, что его последний соперник, который задушил его в первом раунде, два раза дрался в нашей лиге. Последний бой он провел именно у нас. Он даже об этом не знал. Поэтому... Он говорит: «Я это не знал. Мертвая лига». Если он даже не знает, то вообще я думаю не стоит обращать на это внимания.

— Почему Александр так жестко охарактеризовал вашу лигу?

— Я думаю, что он хочет бой в нашей лиге, и поэтому хочет как-то задеть нас (улыбается), думает, что мы разозлимся и устроим ему бой. Но не получится у него. То, что он в жестком формате начал Артура задевать... Я считаю, что это недостойное поведение для бойца. Есть хайп, есть продвижение боя, но чтобы вот так оскорблять, задевать честь и достоинство соперника и бойца, и ради этого чтобы получить бой... Нет. Я принципиально не хочу делать этот бой.

— Может, Антонио Силву свести с Александром Емельяненко? По уровню они сейчас, наверное, примерно одинаковые.

— Я вообще не рассматриваю, чтобы Емельяненко дрался в нашей лиге. Если человек так поступает... Тут не только Александр. Если кто-либо другой будет в таком грубом формате оскорблять бойцов, лигу, зачем мы должны ему [давать бой]... Ради того, чтобы хайп поймать? Мне это неинтересно. Есть много молодых и перспективных ребят, которые готовы драться. Лучше мы для них сделаем бои. Не будем тратить большие деньги, садиться с этими людьми за стол переговоров, обсуждать какой-то бой, если они так не уважают лигу и бойцов.

И вопрос к Азамату Бостанову (менеджер Александра Емельяненко — Прим. «СЭ»). Он привел человека, снял интервью с этими грязными [словами], и он думает, что это хорошо? Понятно, сегодня Александр так сказал, но завтра так скажет другой — и с него начнут спрашивать. Не нужно так делать.

— Интерес к бою Гусейнов — Емельяненко проявляет лига Fight Nights. EFC готова отпустить Гусейнова?

— Пока что у Гусейнова контракт с EFC. Наша лига отпускает в том случае, когда боец дерется в Bellator или UFC. У нас такой договор есть. А тут мы сядем с Камилом Гаджиевым (президент AMC Fight Nights. — Прим. «СЭ») обсудим и, если нам будет интересно, отпустим, а если не будет интереса, — не отпустим. Пока что такого разговора не было, пока что я даже от Камила не слышал, что он хочет организовать этот бой.

— Между Емельяненко и Гусейновым достаточно жесткий трешток — околотюремный что ли. Не кажется ли вам, что, если этого боя не сделать, то все закончится плохо за пределами клетки?

— Пускай там и закончится. Я думаю, что все к этому и пришло. Не тот вариант, когда нужно в клетке разбираться. Надо на улице разбираться. Они уже настолько друг друга задели... Ничего спортивного в этом не осталось.

— У вас с Артуром был телефонный разговор после его конфликта с Александром?

— Нет.

— Емельяненко задел народ Дагестана или это было сказано исключительно Гусейнову (Емельяненко назвал Гусейнова «дагестанской свиньей», Гусейнов расценил это как оскорбление всего народа Дагестана. — Прим. «СЭ»)?

— Я видел после этого интервью, что он сказал, что он никак не имел в виду народ Дагестана. Если бы он как-то задел дагестанский народ, то ему пришлось бы отвечать за это. После этого он сказал, что имел в виду именно Артура. Но Артур тоже, конечно, за словом в карман не полезет, и он ему ответил и еще добавил, много сказав. Им есть, о чем пообщаться между собой, но только не в ринге (улыбается).

— Когда Александр представлял клуб «Ахмат», вы были в одной команде. Есть ли у вас его номер, чтобы вы могли созвониться и обговорить какие-то детали?

— Да, я был с Емельяненко в одной команде, в «Ахмате». Мы общались, поддерживали друг друга, как-то помогали, разногласий не было. Его номера у меня нет. По-моему, раньше был, надо посмотреть. Я не вижу смысла с ним созваниваться. Он меня не задевал никак. Да, может, он думает, что лига у нас «мертвая», но он же не эксперт. Он даже не знает, с кем он дрался. О чем говорить?

— Допустим, если Александр извинится и попросится тренироваться в школу Абдулманапа Нурмагомедова. Вы его примите?

— Я не знаю, тут надо у тренеров спрашивать, у руководства (улыбается). Надо смотреть, как он себя поведет. Александру нужно для начала сесть за стол переговоров с Гусейновым, чтобы они решили вопрос, извинились друг перед другом. После этого можно как-то что-то такое сделать. А до этого момента о чем говорить? Я даже не хочу ни с кем общаться.

— А потенциально кто мог бы построить мост между Артуром и Александром?

— Даже понятия не имею (улыбается).

— Лично вы могли бы?

— Я не хочу в этом участвовать. У меня своя работа, которой хватает. Может быть, Камил Гаджиев (улыбается)? Он же хочет организовать этот бой.

— А Хабиб как-то отреагировал на эту ситуацию?

— Он сказал: «Не обращай внимания. Понятно, кто говорит. Лучше оставь».

— Это он про ситуацию с Емельяненко?

— Да — про то, что лига такая «мертвая». А что касается Артура Гусейнова, то, конечно, неприятно, когда такие вещи происходят. Дело даже не в том, что Гусейнов — дагестанец. Если бы такое сказали русскому парню, бойцу, мне тоже было бы неприятно. Но Артур быстро ответил, у них с Емельяненко 1:1.