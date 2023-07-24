Похоже, Аспинэлл — сильнейший тяж UFC. Мы никогда не видели в большом парне столько топ-качеств
22 июля британский тяжеловес Том Аспинэлл вернулся после годичного перерыва и уложил очень сильного Марчина Тыбуру за одну минуту.
Предполагалось, что поляк, который выиграл 7 из 8 последних боев, даст более конкурентный бой, но он так и не понял, что делать с такой скоростью оппонента. Том пружинил и летал по октагону на молниеносном челноке, ломая Тыбуре ритм и лишая его выгодных позиций. Сам при этом бил ногой в корпус и бросал фирменную двойку, которой в итоге и закончил бой. Марчин с трудом успел поставить блок под фронтальный локоть, за счет которого Аспинэлл сократил дистанцию, но не увидел за ним правый прямой. Нокаут.
Точно такой же двойкой британец три года назад выиграл и дебютный бой в UFC против Джейка Коллье. Руки у Тома настолько быстрые, что он может добавлять к своей двойке еще и левый хук и бить трехударное комбо со скоростью двухударного. Такая двойка с левым хуком у него успела пройти с тем же Тыбурой, а год назад зашла в цель с Волковым. В этом дивизионе есть, пожалуй, еще один боец, у которого так же здорово сочетается скорость рук и ног, — Сирил Ган, но, во-первых, кажется, что Аспинэлл все равно чуть более резкий и взрывной, и во-вторых, у него к этой скорости плюсуется нокаутирующая сила, которой у француза нет.
Аспинэлл одержал первые 6 побед в UFC быстрее, чем Нганну и Павлович. При этом рискует он меньше, чем они
Такая быстрота рук и ног британца влияет и на хронометраж его поединков. Сначала он быстрее всех в истории организации одержал 5 побед, а теперь ему понадобилось меньше всего времени, чтобы одержать уже 6. По этому показателю он обошел других выдающихся вышибал — Франсиса Нганну и Сергея Павловича.
16:12 / Потребовалось Тому Аспинэллу, чтобы одержать первые 6 побед в UFC
16:38 / Потребовалось Сергею Павловичу, чтобы одержать первые 6 побед в UFC
24:38 / Потребовалось Франсису Нганну, чтобы одержать первые 6 побед в UFC
При этом скоротечность боев Аспинэлла отличается от той, что есть у Павловича и Нганну, тем, какое у этих ребят разное отношение к риску. Том создает свои финишные эпизоды с большим запасом, не играя в рулетку. И создает их не только в ударке, но и в борьбе, как мы видели это в бою с Волковым, Баду и Орловским.
Нганну же, например, любил подбрасывать монетку, идя в атаку без какой-либо подготовки. Ярче всего мы видели это с Розенштруком — камерунец попер напролом, выбросив в окно геймплан (что подтвердили потом и его тренеры), игнорируя удары навстречу, и просто снес оппонента размашистыми секирами. В первом раунде первого боя с Миочичем Нганну тоже работал таранно, бросая бомбы налево-направо, но там соперник был не Розенштрук, а великий чемпион, и в итоге Франсис вымахался за пять минут.
Павлович не настолько прямолинеен, но тоже форсирует нокауты довольно рискованно. Это было и с Льюисом, и с Туйвасой, и с Блейдсом. Да, Сергей молодец, что настолько остро чувствует момент решающей атаки, но в этих боях он очевидно рисковал, и тот же Туйваса едва не наказал его левым хуком в челюсть. Павлович показал в том эпизоде бетонный держак, ну а если бы не показал? Аспинэлл же не идет в такие атаки с подкидыванием монетки, взвешивает риски более разумно и при этом все равно заканчивает бои очень быстро и ярко.
С Тыбурой он летал на своем челноке по всему октагону, как на метле, поляк просто не знал, что делать с такой скоростью. Финиш быстрый, но никакого рискованного форсирования не было.
С Волковым два раза из двух попыток чисто и красиво перевел и финишировал топового бойца без какого-либо риска за 3 минуты. Орловского также наказал с первой же попытки тейкдауна за небрежный кик. Обратите внимание, у Аспинэлла 4 тейкдауна в UFC из 4 попыток. И из ВСЕХ тейкдаунов он выжал 100-процентную пользу. То, что его тейкдауны — это сила, можно понять по следующей статистике. Волков защитился от 27 из 29 последних тейкдаунов, и вот эти два перевода ему смог исполнить как раз Том.
Со Спиваком британец защитился от прохода и самбистской подножки и неожиданно вырубил локтем. Опять никакого риска. Коллье спокойно вырубил той же быстрой двоечкой, как Тыбуру. Баду — снова с первой же попытки тейкдауна — перевел и забил без рисков. Никаких размашистых ударов, никаких форсированных наскоков, все максимально расчетливо, быстро, своевременно, зрелищно.
На бумаге Джонс и Павлович — андердоги в бою с Аспинэллом. Он слишком глубоко оснащен, сомнение только по кардио
Такое ослепительное возвращение после тяжелой травмы обостряет споры на тему, кто же сейчас лучший тяжеловес UFC. Конечно, формально лучший — Джон Джонс, ведь он чемпион, но у UFC есть такая особенность — чемпион тут далеко не всегда лучший боец в дивизионе. Джонс попал в титульник по блату, никого из претендентов он не побил, три года не выступал. И по-хорошему, последний поединок в полутяжелом весе, против Доминика Рейеса, он вообще проиграл, и, если бы судьи не затуманились разумом, Джонсу пришлось бы замазывать то поражение — драться в реванше или принимать бой с условным Блаховичем, и неизвестно, чем бы это все закончилось. Это во-первых. Во-вторых, однозначно сильнейшим тяжем до прихода Джонса был Франсис Нганну, он побил всех и вся, но не договорился с руководством и ушел.
Сирил Ган теперь имеет бледный вид, он когда-то блестяще поднялся к титульникам, но потом дважды не справился с борьбой, и теперь его сильнейшим никто не назовет. Не назовут таковым и Кертиса Блейдса, который проиграл нокаутами все самые важные бои. Не назовут Стипе Миочича, который постарел и в ужасном виде закончил реванш с Нганну. Поэтому круг очерчивается только вокруг Павловича, Джонса и теперь Аспинэлла. Я бы добавил к этой тройке еще и Александра Волкова, в которого по-прежнему очень сильно верю, но поднимется такой вой, что пока не буду.
Кто же лучший — Джонс, Павлович или Аспинэлл? У Тома в этом споре — останется ли этот спор только на бумаге, или разрешится в клетке — очень хорошие шансы на первенство, потому что мы никогда не видели тяжа с таким широким набором топ-качеств.
Что же у него есть.
— Габариты и молодость. За 190 см ростом и 117 кг весом. В апреле Тому исполнилось всего 30 лет, небольшой возраст даже для современного полусредневеса, не то что тяжа.
— Очень быстрый.
Причем быстрый не только на руках, но и в передвижении и киках. Быстроруких панчеров в тяжах было не так мало, вот тот же Туйваса быстрорукий, но переносить быстро свое огромное тело, владеть быстрым челноком и боковым футворком — таких бойцов у нас сейчас в дивизионе только два — Том Аспинэлл и Сирил Ган. Француз тоже феноменальный атлет с пружинистым и быстрым челноком, скоростными ударами, но у него нет тех качеств, о которых речь пойдет ниже.
— Отменная атакующая борьба, тейкдауны по скорости и таймингу, возможно лучшие в этом весе, грозный граунд-энд-паунд и легитимный черный пояс по джиу-джитсу
У Тома было 4 попытки переводов в UFC, и все 4 закончились успешными тейкдаунами. Причем не просто тейкдаунами с контролем, а финишами. Алана Баду он забил локтями после перевода. Александра Волкова после первого тейкдауна размягчил ГНП и пустил кровь, а после второго финишировал редким армбаром. Андрея Орловского перевел с первой же попытки и мгновенно задушил.
Что касается защитной борьбы, тут вопрос непростой. Мы видели, как Аспинэлл проиграл бой в борьбе еще до UFC — Стюарту Остину. Но, во-первых, это было очень давно — восемь лет назад. Во-вторых, Том на тот момент занимался профессиональными ММА всего 4 месяца. В-третьих, мы видели в бою с Сергеем Спиваком пример удачной защитной борьбы от британца. Сначала он защитился от прохода в две ноги, затем не дал бросить себя самбистской подножкой и почти сразу неожиданно вырубил локтем из клинча. Никто и никогда до этого не обходился с дзюдоистом и самбистом Спиваком подобным образом в завязках.
К сожалению, мы не успели посмотреть на защитную борьбу британца в бою с Кертисом Блейдсом, слишком быстро закончился поединок из-за травмы Тома. Если они не проведут реванш, то из тех, кто выше Аспинэлла в рейтинге, протестировать его защиту от борьбы может теперь только сам Джонс. Есть еще очень интересный парень Жаилтон Алмейда, возможно, самый впечатляющий борец этого дивизиона, но он пока наблюдает за Томом с 9-й строчки рейтинга.
— Нокаутирующая сила.
Аспинэлл доказал, что может вырубать с одного удара. Пусть и ненаглухо, но укладывая в безнадежный нокдаун, откуда оппоненты уже не поднимаются. Так падали Коллье, Спивак и на днях Тыбура. Вот этого качества, силы удары, как раз нет у Сирила Гану.
— Техника и защита.
Тяжи - не самые техничные ребята, но к Тому тут вопросов нет. Никаких размашистых ударов, четкая техничная двойка, выверенные кики, колени и локти, техничное передвижение, прекрасные тейкдауны и джиу-джитсу. По рискам мы уже писали выше — Аспинэлл не играет в русскую рулетку, все его финишные эпизоды естественно вытекают из позиции.
Остается единственный пункт, по которому могут быть сомнения, — это выносливость. Может ли он переносить 120-килограммовое тело с той же скоростью и пружинистостью все 25 минут? Трудно сказать, ведь все 16 его боев в профи закончились досрочно, у нас не было возможности посмотреть на его бензобак на дистанции полного боя. Единственная информация о кардио Аспинэлла, которую мы можем как-то учесть, — это то, что произошло в первом раунде его боя с Орловским. Аспинэлл потряс оппонента и пошел в штурмовое добивание у сетки, выбросив за подход около 40 ударов. Все панчи были очень быстрые, с вложением, но добить Орловского не удалось.
В перерыве тренер Андрея Майк Браун обратил внимание своего бойца на то, что Аспинэлл потратил много сил на добивание и наверняка выдохся. Но во втором раунде мы увидели, что Том быстро восстановился и закончил бой. Конечно, такого эпизода недостаточно, чтобы судить о том, как он покажет себя на дистанции 5 раундов, особенно когда его самого будут бороть, но тем не менее какая-никая информация у нас есть. В том, что Аспинэлл дышит как минимум лучше Нганну, у меня сомнений нет.
Ни Павлович, ни Джонс по такой широте качеств не могут соперничать с Аспинэллом, при этом у них есть свои четкие недостатки. Павловичу для побед нужно упираться только в стойку, а это всегда огромный риск. Там, где Аспинэллу достаточно выгадать момент, перевести без рисков и спокойно отработать на земле, россиянину придется ставить голову на кон, размениваться ударами, форсировать... Джонс, во-первых, товарищ ненадежный, сейчас они с Аспинэллом не подерутся, а вдолгую их сравнивать нет смысла, Костлявый может закончить карьеру уже после боя с Миочичем. Во-вторых, как бы ярко ни выглядело его выступление против Гана, не стоит обманываться — Джон ДАВНО прошел свой пик, у него нет ни прежней ловкости, ни скорости, ни прежнего голода и тренировочных условий. Да, с Ганом он гениально использовал то, что у него осталось от былого волшебства, но думать, что он на этом сможет драться против Павловича и Аспинэлла, — это безумие. Хорошо, что Джон сам так не думает и аккуратно выбрал более именитого и безопасного Стипе.
Поэтому из реальных оппонентов у Аспинэлла только сам Павлович, Ган, Спивак, Блейдс, Волков и, пожалуй, Алмейда. Волкова и Спивака из списка пока вычеркиваем, Том их просто не заметил. Блейдс слишком часто проигрывал самые важные бои, чтобы поверить в него против такого монстра, как Аспинэлл. У Алмейды нет стойки и пока не было настоящей универсальной проверки. Остаются Ган (который все еще может подтянуть борьбу) и Павлович, которые в боях с Томом будут заслуженными андердогами.