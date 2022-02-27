«Дана позвонил Хабибу и сказал, что я дерусь за титул следующим». Ислам Махачев — после победы над Грином

Ислам Махачев проехался по Бобби Грину на UFC Vegas 49 и стал всего 13-м бойцом в истории промоушена, кому удалось создать серию в 10 побед подряд.

Чтобы понять, как это круто — представьте, что чемпионов UFC было больше 80 человек, а обладателей таких длинных серий — всего 10.

Дагестанец четвертый раз кряду побеждает досрочно, почти не пропускает ударов, и из-под него никто не может встать — последние два боя для его соперников завершились после первого же тейкдауна.

На послематчевой пресс-конференции Ислам сообщил важную новость — по пути в конференц-зал Хабибу набрал Дана Уайт и подтвердил, что Махачев будет драться за титул. Ниже — самые интересные реплики из общения с журналистами.

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О диалоге с Грином сразу после боя

«Удивил ли он чем-то? Нет (смеется). Он хотел заработать денег, он их заработал. Я видел его лицо — он счастлив. После боя он сказал мне: «Ты сильный», я ответил: «Прости, но я должен драться за титул», а он: «Ты и будешь драться за него».

Я говорил вам, ребята, говорил еще несколько дней назад, что так и будет. Я не беспокоился, что замена противника может привести к чему-то неожиданному. Я провел самый трудовой лагерь в карьере, потому что готовился к Бенилу. Я очень усердно тренировался, потому что у него высокие навыки. И поэтому когда мне дали Бобби, я знал, что он не будет готов к такому. Реванш? Если он выиграет 10 боев подряд — нет проблем, подеремся опять. Он уже в моем рекорде, я не буду оглядываться".

О звонке Даны Уайт и подтверждении титульного боя

«Сейчас мы шли сюда, позвонил Дана Хабибу и сказал: «Ислам заслужил, он будет драться за титул следующим». Если говорить о Бениле — ему нужно кого-то победить, если он хочет подраться со мной. Один-два боя он выиграет, и в следующем году мы подеремся. Дана сказал, что я дерусь за титул следующим. Еще позавчера я сказал, что Бобби — не мой уровень, и сейчас я хочу показать мой реальный уровень. В каждом бою я ищу финиш, первый-второй раунд, выиграть быстро и не получить никаких травм».

О желании подраться за титул в Абу-Даби

«Я готов подраться хоть на следующей неделе в PPV-турнире. Но хочу выступить в Абу-Даби, потому что многие мои друзья не могут приехать сюда [в США]. А там — все они смогут попасть на бой и поддержать меня».

О том, интересен ли ему бой с Конором Макгрегором

«Я не помню, когда он последний раз кого-то побеждал. Ему нужно вернуться, выиграть у кого-то. А так... размажу его. Бой с Бобби Грином тяжелее, чем будет с ним».

О подъеме в полусредний вес

«Сначала мне нужно выиграть пояс в легком и защитить его. Потом мы поговорим с моей командой. Но вообще — я люблю вызовы. Два пояса — мне это нравится».

О том, как видит свой бой против Чарльза Оливейры

«Думаю, я измотаю его, буду давить и заставлю сдаться. Он не любит, когда кто-то давит его 3-4 раунда, доводит тяжелые удары. И когда у него не проходят удушающие — он всегда ломается. Мои грэпплинг-навыки выше его, потому что я грэпплил с лучшими в мире. Он попробует финишировать меня на земле, но это будет очень тяжело».