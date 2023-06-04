Замечание от Федора и мощный бой супертяжей. В Ханты-Мансийске завершился чемпионат России по ММА

Бойцы рубились за пояс под надзором Федора Емельяненко.

3 июня в Ханты-Мансийске завершился чемпионат России по смешанным боевым единоборствам, где определились лучшие бойцы в десяти весовых категориях среди мужчин.

Победителем в весовой категории до 52,2 кг стал 24-летний боец из Чувашии Фарход Рахмоналиев, который в финале одолел представителя Новосибирской области Алиджона Салохидинова. Поединок завершился в конце второго раунда, когда Рахмоналиев финишировал соперника удушающим сзади. Рефери пришлось вмешаться, так как Салохидинов не сдался и уснул.

В весовой категории до 56,7 кг пояс забрал 23-летний Бектур Женишбек-Уулу. Боец из Новосибирской области единогласным решением судей победил представляющего Волгоградскую область 21-летнего Дмитрия Панкова.

В финале легчайшего дивизиона (до 61,2 кг) сошлись Петр Грыдин из Свердловской области и Рамазан Магомедов из Санкт-Петербурга. Бой завершился за 50 секунд до окончания второго раунда, когда Грыдин замкнул плотный замок на шее Магомедова.

Самый скандальный эпизод чемпионата России произошел в финальном поединке бойцов полулегкой весовой категории (до 65,8 кг). Боец из Ленинградской области Курбан Зайнуков встретился с представителем Волгоградской области Асефом Чопуровым, а поединок завершился в третьем раунде после того, как врач не разрешил Зайнукову продолжить из-за рассечения. С решением не был согласен тренер Зайнукова Шамиль Алибатыров, но Чопурову присудили победу техническим нокаутом. После поединка глава Союза ММА Федор Емельяненко провел беседу с Алибатыровым, который не сдержал эмоций.

«Да, была беседа, все-таки Шамиль входит в президиум Союза ММА России, поэтому он не должен поддаваться эмоциям — сказал Емельяненко журналистам. — Он все-таки лицо нашей организации, поэтому не должен поддаваться эмоциям. Здесь независимый врач, который не заинтересован в победе кого-либо. Здесь не надо поддаваться эмоциям. Я сделал Шамилю небольшое замечание, слава богу, он правильно отреагировал».

В легком весе (до 70,3 кг) определился самый возрастной чемпион в 2023 году. Им стал Омарасхаб Юсупов, которому в сентябре исполняется 30 лет. Чтобы победить менее опытного 22-летнего Амира Гамдуллаева, Юсупова потребовалось пройти всю дистанцию — три раунда по три минуты. Судьи единогласно отдали победу Омарасхабу.

Омарасхаб Юсупов (слева). Фото Союз MMA России

А вот в полусреднем дивизионе (до 77,1 кг), наоборот, определился самый молодой чемпион из тех, кто увез из Ханты-Мансийска пояс. Айдемиру Гусейнову 20 лет, а 21 исполнится только в конце декабря. Юный возраст не помешал Гусейнову победить 27-летнего Шамиля Гамидова и убедить в своем превосходстве всех судей.

В категории до 83,9 кг золотую медаль и титул чемпиона России завоевал представитель Дагестана Ислам Багомедов, который одолел бойца из Москвы Амирчупана Тайгибова единогласным решением судей. А вот финальный поединок в полутяжелом дивизионе не состоялся. Абдула Исаев получил травму, поэтому стал только вторым, а пояс в Ростовскую область увез Магомед Гасанов.

Когда пришел черед тяжей, в клетку вышел один из тех бойцов, на кого пришла местная публика. Гамзат Сиражудинов представляет Ханты-Мансийский Автономный округ и регулярно участвует в крупных турнирах. Правда, побеждает не всегда. Не удалось и в этот раз: единогласным решением судей Гамзат уступил Омару Гасайниеву из Москвы.

Завершал вечер поединок в супертяжелом весе (120,2+ кг), в котором москвич Алексей Полянский встретился с представителем Ингушетии Асланом Хазботовым. В первом раунде бой приостановили после того, как Хазботов попал сопернику в пах. Когда бой продолжился, оппоненты устроили бой вечера. Полянский создал Хазботову серьезные проблемы в партере, благодаря чему забрал два раунда, а Аслан в конце имел шансы финишировать Алексея в стойке. Все трое судей отдали победу Полянскому.