Деметриус завершил трилогию и встретится с казахстанцем, Норткатт мощно вернулся. Самые горячие бои на турнире ONE

Как прошел первый американский турнир азиатского промоушена.

Утром 6 мая в Колорадо, США, состоялся турнир ONE Fight Night 10, главным событием которого стал третий поединок между Деметриусом Джонсоном и Адриано Мораесом. Рассказываем о развязке противостояния и других интересных боях ивента.

Кайрат Ахметов — Рис Макларен

Казахстанец перед этим боем шел на серии из пяти побед. 35-летний Кайрат уже держал пояс ONE: в 2015 году он одолел Адриано Мораеса раздельным решением, но в реванше проиграл бразильцу уже единогласно. Последнее поражение Ахметова случилось больше пяти лет назад.

Кайрат Ахметов.

С Рисом Маклареном опытный Ахметов тоже уже встречался: в марте 2019 года он одолел австралийца единогласным решением судей. Вообще весь винстрик казахстанца состоит из побед решениями, досрочно он не побеждал семь лет, когда финишировал в первом раунде Артемия Ситенкова, известного по победе над Конором Макгрегором в 2008-м. Реванш с Маклареном не стал исключением: Ахметов забрал бой, по мнению всех трех судей, и стал главным претендентом на бой за пояс.

Сейдж Норткатт — Ахмед Муджтаба

Американский талант вернулся в ММА спустя четыре года и после перелома челюсти от Космо Александре в дебютном поединке в ONE. Норткатт зажигал в UFC в возрасте 22 лет, сейчас ему всего 27, и шансы на возрождение карьеры все еще остаются. Для камбэка подобрали подходящего оппонента: пакистанец Ахмед Муджтаба хоть и обладает набором универсальных навыков, все равно выглядит как проходной соперник.

Норткатт решил задачу за 39 секунд, но не обошелся без проблем. После первого же джеба в исполнении Муджтабы Сейдж упал в нокдаун, но быстро сориентировался, схватил соперника за левую ногу и выполнил скручивание пятки. За такой финиш Норткатт получил бонус в размере 50 тысяч долларов.

Деметриус Джонсон — Адриано Мораес

По итогам первых двух боев счет в противостоянии был ничейным: сначала бразилец победил благодаря точному попаданию коленом, а спустя почти полтора года Деметриус взял реванш, одолев Мораеса почти таким же образом. Трилогия завершилась пятираундовым поединком — в этот раз ни один из бойцов не донес нокаутирующий удар.

Могучий Мышонок забрал победу над Мораесом единогласным решением судей. Если стартовые раунды вызывали вопросы, то чем дальше, тем очевиднее становилось преимущество Деметриуса. После поединка Джонсону задали вопрос, продолжит ли он карьеру. «Мне надо поговорить с женой, после чего я дам ответ», — пошутил Мышонок.

На самом деле, уже известен и вероятный соперник легенды. Им, скорее всего, станет казахстанский боец Кайрат Ахметов. После боя Деметриуса он вышел в клетку и устроил с Мышонком дуэль взглядов.