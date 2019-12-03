Вейли Чжан и Йоанна Еджейчик встретятся 7 марта

Действующая чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Вейли Чжан проведет бой против бывшей обладательница данного титула Йоанны Еджейчик. Поединок состоится 7 марта на турнире UFC 248, место проведения которого пока остается неизвестным, сообщает MMA Fighting.

Спортсменки дали устное согласие провести поединок в рамках данного мероприятия, и в ближайшее время подпишут контракты на бой.

Вейли Чжан завоевала чемпионский титул UFC в августе 2019 года, уже в первом раунде нокаутировав Джессику Андраде.