Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Вейли Чжан и Йоанна Еджейчик встретятся 7 марта

10:19

Действующая чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Вейли Чжан проведет бой против бывшей обладательница данного титула Йоанны Еджейчик. Поединок состоится 7 марта на турнире UFC 248, место проведения которого пока остается неизвестным, сообщает MMA Fighting.

Спортсменки дали устное согласие провести поединок в рамках данного мероприятия, и в ближайшее время подпишут контракты на бой.

Вейли Чжан завоевала чемпионский титул UFC в августе 2019 года, уже в первом раунде нокаутировав Джессику Андраде.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир