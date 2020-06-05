Вандерлея Силву сбила машина. Он получил перелом ноги

Боец смешанных единоборств Вандерлей Сильва угодил в дорожно-транспортное происшествие в бразильском городе Куритиба. Ветеран ММА ехал на своем велосипеде, когда его сбила машина, сообщает BJ Penn.

Как рассказал Сильва, у него сломана нога и разодрано в кровь лицо. Боец также предположил, что если бы на нем не было шлема, то, скорее всего, он бы не выжил.

Вандерлей Сильва упоминался как один из потенциальных соперников Майка Тайсона. Глава промоушена Bare Knuckle FC даже предлагал «Железному Майку» 20 миллионов долларов, чтобы легендарный боксер подрался с Сильвой под эгидой его организации.