В Сети появилось фото избитого в Казахстане ОМОНом бойца Хамитова

В Сети появилось фото задержанного в Казахстане бойца ММА Куата Хамитова после его задержания и избиения ОМОНом. Снимок был опубликован в Telegram-канале «Басе».

Ранее сообщалось, что 33-летний Хамитов участвовал в мирных акциях протеста в Казахстане. Сам боец открыто выражал свою позицию по происходящему в стране, публикуя видео в своем Instagram. После этого он был задержан спецназом дома в присутствии его родственников.

Лицо Куата Хамитова после задержания и избиения. Фото Telegram-канал «Басе»

С начала января в Казахстане проходят массовые столкновения. Участники акций протеста выступали, в частности, против повышения цен на газ.

На счету Хамитова в ММА — 24 победы, 6 поражений и 2 ничьи.